Mercato - PSG : Nicolas Anelka intéressé par le poste de Tuchel ? Il répond !

Publié le 6 août 2020 à 15h45 par T.M.

Après une carrière de joueur bien remplie, Nicolas Anelka s’est désormais lancé dans une carrière d’entraîneur. Pourrait-il alors l’imaginer à la place de Thomas Tuchel sur le banc du PSG, le club où il a été formé ?

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel voit toutefois son avenir être constamment remis en question. Alors que le contexte actuel pourrait lui avoir donner un peu de répit, le danger serait tout de même toujours présent, surtout en cas de faux pas contre l’Atalanta en Ligue des Champions. Depuis son retour au sein du club de la capitale, Leonardo n’aurait qu’une envie : changer d’entraîneur. Et pour cela, le Brésilien pense notamment au profil de Massimiliano Allegri. Mais le poste d’entraîneur du PSG devrait forcément intéresser d’autres candidats. S’étant désormais reconverti dans un carrière d’entraîneur, Nicolas Anelka s’est prononcé sur la possibilité de s’asseoir à la place de Thomas Tuchel. Et bien qu’il ait été formé au PSG, cela ne semble pas le tenter.

« Je serais surpris d’entraîner un jour en France »