Mercato - PSG : Léo Dubois laisse la porte ouverte à Leonardo !

Publié le 6 août 2020 à 11h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG alors que Leonardo serait en quête de profils de joueurs formés en France, Léo Dubois n’a pas exclu un départ de l’OL cet été.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OL et alors qu’il a réussi à se hisser parmi les meilleurs profils de la Ligue 1 au poste de latéral droit, Léo Dubois (25 ans) intéresse d’ailleurs le PSG comme l’avait révélé le JDD en juin dernier. Leonardo étant en quête de joueurs formés en France pour remplir les quotas UEFA pour la Ligue des Champions, Dubois pourrait donc venir pallier le départ de Thomas Meunier au PSG. Et l’international français ne semble d’ailleurs pas fixé sur son avenir à l’OL…

« On verra… »