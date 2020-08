Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria s’activerait pour le départ de Florian Thauvin !

Publié le 6 août 2020 à 10h15 par T.M.

Alors que Pablo Longoria vient à peine de prendre ses fonctions à l’OM, le travail aurait déjà commencé pour lui. Et actuellement, c’est le cas Florian Thauvin qu’il tenterait de régler.

Après plusieurs semaines de recherches, Jacques-Henri Eyraud a donc enfin son « Head of Football » en la personne de Pablo Longoria. Désormais en charge du sportif à l’OM, l’Espagnol a déjà plusieurs dossiers chauds sur son bureau parmi lesquels celui de Florian Thauvin. A un an de la fin de son contrat, le champion du monde avait fait part de son envie d’aller jusqu’au bout de son bail. Toutefois, selon les dernières informations de TMW , l’ancien joueur de Newcastle souhaiterait visiblement connaitre une nouvelle expérience hors de la Ligue 1. Décidé à quitter l’OM, Thauvin aurait même refusé une prolongation de contrat.

Direction l’Atalanta ?