Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger Barcelone pour Bernat ? La réponse

Publié le 6 août 2020 à 7h45 par A.C.

Alors que le FC Barcelone s’est renseigné sur Juan Bernat, le PSG doit-il craindre une offensive du club catalan ? Réponse.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif catalan Sport affirme que le FC Barcelone, qui n’exclut pas de laisser filer son défenseur brésilien Junior Firpo à l’Inter Milan dans le cadre de l’opération Lautaro Martinez, garderait un œil sur différents arrières gauches pour seconder Jordi Alba. Et dans ce cadre, le Barça viserait notamment Juan Bernat, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le PSG.

Paris veut le prolonger

Le danger est-il réel pour Paris ? A l’analyse, pas vraiment. Bernat est titulaire avec le PSG et le club de la capitale souhaite lui proposer une prolongation de contrat. A l’inverse, le FC Barcelone n’a qu’un rôle de doublure à lui offrir. De plus, financièrement le PSG a largement de quoi s’aligner sur le Barça. Dans ces conditions, le club catalan ne constitue pas un vrai danger pour Paris.