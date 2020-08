Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé a été recalé sèchement !

Publié le 6 août 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Dans le cadre d’un possible deal en échange de Raphaël Guerreiro, le FC Barcelone aurait proposé le nom d’Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund. Mais la réponse a été très claire…

Passé par le Borussia Dortmund entre 2016 et 2017, Ousmane Dembélé avait explosé dans les rangs du club allemand, ce qui lui avait d’ailleurs par la suite ouvert les portes du FC Barcelone. Toutefois, depuis son arrivée au Barça, l’attaquant français ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau et enchaine surtout les pépins physiques. Du coup, le club catalan envisagerait de se séparer de Dembélé, et aurait même tenté une manœuvre avec Dortmund…

Le Borussia Dortmund recale Dembélé