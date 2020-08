Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste à 100M€ réactivée pour cet été ?

Publié le 6 août 2020 à 1h00 par La rédaction

Avec la priorité donnée aux prolongations de contrat et à Lautaro Martinez, le dossier Fabian Ruiz était un peu tombé dans l’oubli au FC Barcelone. Cependant, elle pourrait bientôt être réactivée…

Le dossier Fabian Ruiz était resté au point mort. Pendant un temps annoncé comme étant partant du Napoli, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2023, l’international espagnol a vu les rumeurs le concernant se calmer ces dernières semaines. Le Real Madrid de Zinedine Zidane et le FC Barcelone de Quique Setien étaient les deux pistes les plus chaudes pour le champion d’Europe U23, alors que le coach du Barça, qui l’a bien connu au Bétis, en avait apparemment fait sa priorité. Cependant, désormais, les prolongations de contrat et le dossier Lautaro Martinez auraient pris le dessus. Pourtant, cette piste pourrait être réactivée…

Naples veut le prolonger, De Laurentiis demande 100M€