Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan colossal se prépare pour Lautaro Martinez !

Publié le 5 août 2020 à 14h30 par Thomas Bourseau

Lautaro Martinez figure dans les petits papiers du FC Barcelone, mais le club culé ne semble pas en mesure d’accueillir l’Argentin pour des raisons financières. De quoi permettre à Manchester City d’espérer frapper fort avec l’attaquant de l’Inter qui serait la priorité du club mancunien, mais pas l'unique option.

Du haut de ses 22 ans, Lautaro Martinez fait partie des attaquants les plus en vogues sur le marché des transferts. Avec l’Inter, l’international argentin a inscrit 14 buts et Serie contre 5 en Ligue des champions. Des performances qui n’ont pas échappées au FC Barcelone, désireux de faire de lui le successeur d’un Luis Suarez vieillissant. Cependant, en grande partie à cause de la crise financière engendrée par le Covid-19, le Barça ne pourrait pas s’aligner sur les 111M€ de la clause libératoire fixée dans le contrat de Martinez avec l’Inter. D'ailleurs, le président Josep Maria Bartomeu a récemment déclaré à SPORT que les discussions avec le club nerazzurri étaient à l'arrêt. Ainsi, son arrivée en Catalogne se compliquerait considérablement. De quoi laisser un boulevard aux autres prétendants de l’Argentin et de faire le bonheur de Pep Guardiola ?

Manchester City prêt à casser la banque pour Lautaro Martinez ?

Le FC Barcelone n'aurait pas les commandes dans le dossier Lautaro Martinez. D'ailleurs, selon Mundo Deportivo , ce dernier dépendrait totalement de Luis Suarez. En cas de départ de l'Uruguayen, qui dispose d'une belle offre en provenance de la MLS, le Barça serait dans la capacité d'accueillir Lautaro Martinez. Conscient de la situation délicate dans laquelle se trouve le club culé, Manchester City compterait saisir cette opportunité. Afin de reconquérir le titre de champion d’Angleterre que Liverpool s’est adjugé cette saison, les Skyblues devraient se montrer très actifs sur le marché des transferts d'après The Athletic . Cette semaine, City a recruté Ferran Torres qui vient remplacer poste pour poste Leroy Sané parti au Bayern Munich. Des ventes seraient toujours escomptées alors que Manchester City voudrait recruter pour 330M€ cet été. En plus de Torres, Kalidou Koulibaly et Nathan Aké devraient débarquer au club mancunien. Après cela, il devrait rester la moitié du budget estival fixé par les dirigeants. Suffisamment donc pour frapper un grand coup en attaque. Désireux de préparer la succession de Sergio Agüero, Manchester City penserait à Lautaro Martinez que le club aurait supervisé à plusieurs reprises ces 18 derniers mois. Les rapports des scouts seraient satisfaisants, d'autant plus que son profil, son gabarit et son style de jeu se rapproche de celui de son compatriote. Une offensive avoisinant les 100M€ pourrait donc largement être enclenchée par Manchester City pour Lautaro Martinez. Mais les Skyblues ne mettraient pas tous leurs oeufs dans le même panier.

Lautaro Martinez, la priorité de City, mais...