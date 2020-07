Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça pourrait devoir une fière chandelle à Guardiola !

Publié le 18 juillet 2020 à 17h00 par Th.B.

Le FC Barcelone ferait de Lautaro Martinez sa grande priorité pour cet été. L’Argentin serait perçu comme étant le successeur idéal de Luis Suarez. Et alors que Manchester City semblait être une véritable menace pour le Barça dans ce dossier, un transfert de Lautaro Martinez à City ne serait finalement pas d’actualité.

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne : le FC Barcelone voudrait recruter Lautaro Martinez pour deux raisons précises. La première, afin de renforcer le secteur offensif blaugrana et faire souffler Luis Suarez à la pointe de l’attaque. Et la deuxième : pour remplacer à terme Suarez dont le contrat arrivera à expiration en juin 2021. Cependant, le Barça est en proie à de grosses difficultés financières, compromettant le bon déroulement de cette opération dans laquelle Manchester City aurait récemment fait irruption. Selon Tuttusport , le club mancunien serait même prêt à débourser la somme de 100M€ pour convaincre l’Inter alors que la clause libératoire de l’Argentin est fixée à 111M€. Néanmoins, il n’en serait rien.

Lautaro Martinez ne devrait pas signer à Manchester City