Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Après Messi, Luis Suarez sonne la révolte !

Publié le 18 juillet 2020 à 16h00 par La rédaction

Luis Suarez, attaquant du FC Barcelone, a tenu à remobiliser ses coéquipiers en vue des prochains rendez-vous qui attendent le club.

Sale temps sur Barcelone. Le Barça est dans le dur en ce moment, où ni les résultats ni le jeu ne séduisent. Après une nouvelle prestation insipide contre Osasuna synonyme d’adieu au titre de champion d’Espagne, le club semble s’enfoncer dans la crise. Alors que Lionel Messi a fustigé son entraineur et ses coéquipiers il y a deux jours au sujet de la période que traverse le club, Luis Suarez se veut lui rassembleur pour la fin de la saison.

« Aujourd'hui, nous devons faire face à un moment difficile »