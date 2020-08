Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La Premier League pourrait bien remplir les caisses du Barça !

Publié le 5 août 2020 à 12h30 par La rédaction

Afin de financer son amitieux mercato estival 2020, le FC Barcelone doit d’abord se séparer de plusieurs de ses joueurs. Et un axe privilégié avec la Premier League semble petit à petit se dessiner…

La stratégie du FC Barcelone sur ce mercato estival 2020 semble claire : il faudra d’abord vendre avant d’acheter. Dans une période post-Coronavirus compliquée à gérer d’un point de vue financier pour plus d’un club européen, le Barça va devoir se séparer de plusieurs joueurs de son effectif afin de financer son ambitieux mercato, avec pour objectif numéro 1 le recrutement très onéreux de Lautaro Martinez. Et pour y arriver, les Blaugrana pourrait mettre en place un axe privilégié avec la Premier League durant ce marché des transferts…

Philippe Coutinho bientôt de retour en Premier League ?

Ainsi, d’après les informations de Sport.es , Philippe Coutinho serait plus proche que jamais d’Arsenal, ce qui vient confirmer la tendance révélée par le10sport.com il y a quelques mois. Les négociations entre les Gunners et les Blaugrana seraient en très bonne voie, et ce dossier pourrait bien se décanter dans les prochains jours, alors que Coutinho cherche, d’après son agent, à retourner en Premier League, où il jouit toujours d’une excellente réputation après son passage plus que réussi à Liverpool. Le Barça aurait par ailleurs décidé d’empêcher tout club intéressé par Coutinho de négocier désormais, ces derniers donnant apparemment la priorité aux Gunners dans ce dossier. Sauf retournement de situation, Coutinho devrait s’engager pour le club londonien dans les prochains jours…

Braithwaite et Todibo ont des pistes