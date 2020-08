Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’impatiente dans le dossier Todibo !

Publié le 5 août 2020 à 12h00 par La rédaction

Après une bonne deuxième partie de saison en prêt à Schalke 04, Jean-Clair Todibo ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir, alors que le Barça songerait à se séparer de lui cet été. Et le FC Barcelone commencerait à s’impatienter…

Jean-Clair Todibo est très apprécié en Europe. Après une très bonne deuxième partie de saison à Schalke 04, qu’il a rejoint en prêt en janvier, le défenseur central français retrouve le FC Barcelone, Schalke n’ayant pas la capacité financière pour le recruter définitivement. Cependant, ce retour pourrait être de courte durée, puisque ce dernier serait très apprécié à travers l’Europe, et plusieurs clubs seraient prêts à tenter un mouvement dans ce dossier. Et le Barça s’impatienterait avec l’ancien du TFC…

Les Blaugrana ne veulent plus attendre