Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rudi Garcia fait une annonce inquiétante sur le mercato !

Publié le 5 août 2020 à 9h33 par G.d.S.S. mis à jour le 5 août 2020 à 9h35

Rudi Garcia estime qu’en raison de l’arrêt prématuré de la Ligue 1, les meilleurs joueurs du championnat de France devraient changer d’air durant le mercato estival.