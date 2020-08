Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce message énigmatique de Lautaro Martinez sur son avenir...

Publié le 4 août 2020 à 8h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour la succession de Luis Suarez, Lautaro Martinez ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Et l’attaquant argentin de l’Inter Milan a laissé un message énigmatique sur sa situation à l’Inter Milan…

Le dossier Lautaro Martinez pourrait encore prendre du temps du côté du FC Barcelone. Pendant un temps annoncé tout proche du Barça dans le cadre de la succession de Luis Suarez, l’attaquant argentin de l’Inter Milan continue d’impressionner en Serie A, où il a déjà marqué 14 buts et délivré 5 passes décisives en 35 rencontres disputées. Maintenant que le championnat italien est terminé et le mercato ouvert en Espagne, le dossier Lautaro Martinez pourrait bien s’accélérer au Barça. Et Lautaro a tenu à adresser un message énigmatique à ses supporters…

Un message d’adieu ?