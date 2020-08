Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s'active pour ce dossier chaud !

Publié le 5 août 2020 à 21h30 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines, Barcelone planche sur la prolongation de Marc-André Ter Stegen. Un dossier qui serait sur le point de connaître une issue favorable.

« On verra » Voilà ce qu'avait déclaré Marc-André Ter Stegen il a quelques jours sur les rumeurs d’une éventuelle prolongation avec le Barça. Sur les tablettes de nombreux clubs comme le PSG, Bayern Munich ou encore Chelsea, le dossier Ter Stegen était prioritaire pour Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en 2022, le portier allemand bloquait les négociations à cause de son désir d’obtenir un salaire plus élevé au sein du Barça. Une requête qui freinait dans un premier temps les discussions, mais il se pourrait bien que les deux parties aient trouvé une issue favorable aux négociations.

Ter Stegen prolongé jusqu’en 2025 !

En effet, comme l’annonce Fabrizio Romano, le FC Barcelone et Marc-André Ter Stegen ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat jusqu’en 2025. Ces informations ont été par ailleurs confirmées par Josep Maria Bartomeu comme l’explique le journaliste italien. Une excellente nouvelle pour le club catalan qui sécurise un des cadres ardemment courtisé cet été par de nombreux clubs européens. Une prolongation qui pourrait peut-être en ouvrir d’autres comme celle de Lionel Messi. Affaire à suivre...