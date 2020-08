Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouvelle annonce du Barça pour Neymar !

Publié le 5 août 2020 à 20h15 par A.C.

Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet d’un possible retour de Neymar.

Depuis son départ en 2017, Neymar semble obséder le FC Barcelone. En Catalogne on parle régulièrement de son retour et, d’ailleurs, cela a failli arriver l’été dernier. Finalement ça ne s’est pas fait... et ne devrait pas se faire cet été non plus ! Interrogé sur la star du Paris Saint-Germain, le président du Barça s’est en effet montré clair. « L’arrivée de Neymar est-elle encore possible ? Dans cette situation, c’est impossible » a annoncé Josep Maria Bartomeu, lors d’un entretien accordé à Sport . « Le PSG ne veut également pas le vendre, c’est normal car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. L'été dernier, nous avons fait de gros efforts, mais cet été, il n'y aura aucune tentative ».

« Difficile que ce genre d’opération ait lieu cet été »