Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les pistes Cristiano Ronaldo et Dybala ont bien été abordées…

Publié le 5 août 2020 à 16h30 par G.d.S.S.

Alors qu’ils forment un tandem offensif XXL à la Juventus, Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala ont été évoqués comme des pistes à l’étude au PSG. Un journaliste français a rétabli la vérité sur ces deux dossiers.

Mardi, France Football a fait de grandes révélations dans ses colonnes sur les coulisses du dossier Cristiano Ronaldo, et avant la période de confinement, la star portugaise aurait très sérieusement envisagé un départ de la Juventus pour l’été 2020. En toute logique, la question du PSG aurait été évoquée pour CR7, puisque le club de la capitale rêverait d’attirer l’international portugais depuis plusieurs années. Qu’en est-il vraiment ? Le PSG a t-il vraiment été proche de recruter Ronaldo ? Le journaliste du Parisien , Christophe Berard, a évoqué ce dossier dans un entretien accordé à Calciomercato.it.

« Il a bien évoqué le PSG avec son agent »

« Je ne crois pas à cette actualité autour de CR7 sur le PSG. Le Portugais, en octobre 2019, avait bien évoqué cette possibilité avec son agent, notamment en raison des nombreux fans portugais qui sont en France. Mais c'était un rêve datant d’octobre 2019 et aujourd'hui je ne crois pas à la possibilité de voir Ronaldo à Paris. Le PSG perdra près de 150 millions après la crise de Covid et l'argent est également important pour le PSG. Ronaldo est toujours fort, mais il a 35 ans. Son rêve est plus de prendre le plus d'argent possible à la Juventus plutôt que d'aller au PSG », indique le journaliste français. Et en plus de Cristiano Ronaldo, un autre joueur de la Juventus a beaucoup été associé au PSG ces derniers mois…

Dybala a été envisagé