Mercato - PSG : Une arrivée de Cristiano Ronaldo rendue impossible par Neymar et Mbappé ?

Publié le 4 août 2020 à 8h15 par T.M.

Régulièrement, le nom de Cristiano Ronaldo a été associé au PSG ces dernières saisons. Peut-on alors encore espérer une arrivée de la star de la Juventus du côté du Parc des Princes ? Réponse.

A 35 ans, Cristiano Ronaldo montre sous le maillot de la Juventus qu’il est encore le meilleur joueur du monde avec Lionel Messi. Chaque semaine, le Portugais étale tout son talent pour le plus grand bonheur des Bianconeri. Pour autant, malgré un contrat jusqu’en 2022, le quintuple Ballon d’Or ne serait pas si heureux que cela dans le Piémont. En effet, France Football rapporte notamment que le 22 octobre dernier, suite à la victoire de la Juventus face au Lokomotiv Moscou, Cristiano Ronaldo aurait été agacé de voir le niveau de jeu de son équipe, lui qui aurait même alors préféré être dans un autre club : le PSG. Déjà associé à plusieurs reprises au club de la capitale, le Portugais aurait donc certains regrets, lui aurait visiblement aimé jouer avec Kylian Mbappé et Neymar. Peut-on alors y croire pour cet été ?

Un rêve impossible ?