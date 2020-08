Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échec sur toute la ligne pour Lautaro Martinez ?

Publié le 6 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Ne disposant pas de ressources financières suffisantes pour recruter Lautaro Martinez, le FC Barcelone devrait passer à côté de l’Argentin, pour le grand bonheur de Manchester City.

Et si en plus du fait de ne pas pouvoir recruter Lautaro Martinez, le FC Barcelone se retrouvait bredouille même à moyen terme pour l’international argentin ? Ce n’est plus un secret pour personne désormais : l’attaquant de l’Inter est la priorité du FC Barcelone pour la succession de Luis Suarez (33 ans). Néanmoins, à cause de la crise financière engendrée par le Covid-19, le Barça ne pourrait pas s’aligner sur les 111M€ de la clause libératoire fixée dans son contrat avec l’Inter. Et Manchester City compterait bien profiter de cette occasion.

Pour Lautaro Martinez, direction Manchester City ?