Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri aurait déjà fait son choix !

Publié le 6 août 2020 à 16h15 par A.C.

Libre depuis son départ de la Juventus et très apprécié par Leonardo au Paris Saint-Germain, Massimiliano Allegri aurait déjà trouvé un club.

L’avenir de Thomas Tuchel est flou. L’Allemand a un contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021, mais un échec en Ligue des Champions pourrait bien lui être fatal. Leonardo a en effet d’autres plans pour le banc du PSG. Nous vous expliquions le 25 mai dernier que le directeur sportif parisien garde toujours un œil sur Massimiliano Allegri, un profil qu’il apprécie énormément. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque Allegri est également annoncé dans le viseur de Manchester United, du Real Madrid et de l’Inter.

« Allegri a déjà choisi, mais la Ligue des Champions... »