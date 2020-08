Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir d’Ansu Fati fixé... pour 400M€ ?

Publié le 6 août 2020 à 15h00 par A.C.

Ansu Fati, révélation de la saison de Liga, devrait prochainement prolonger son contrat avec le FC Barcelone.

Au FC Barcelone, on semble vouloir renouer avec la formation. Après avoir produit une génération incroyable, avec Lionel Messi, Andrés Iniesta et Xavi, La Masia fait une nouvelle fois parler d’elle. Deux jeunes talents ont notamment attiré l’attention : Ansu Fati et Riqui Puig. Le premier est la nouvelle arme offensive du Barça, tandis que le second est entré dans la lignée des successeurs d’Iniesta et Xavi, en Catalogne. L’optique est clairement de les garder, comme l’a récemment annoncé Josep Maria Bartomeu. « Un contrat amélioré pour Ansu Fati ? Il a déjà accepté les conditions. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il continue à progresser » a déclaré le président du Barça. « Ce que nous voulons, c'est qu'ils nous aident et surtout maintenant lors de la Ligue des Champions. Des joueurs comme Riqui Puig, Ansu Fati ou Araujo, auront du temps de jeu avec l’équipe première l'année prochaine et nous voulons qu'ils soient avec nous pour de nombreuses années ».

Une clause à 400M€ pour Ansu Fati

Pour Ansu Fati, les choses semblent se confirmer. D’après les informations de Nicolo Schira, les négociations entre le FC Barcelone et l’entourage du joueur pour la prolongation de contrat de ce dernier, seraient très avancées. D’ailleurs, le journaliste italien explique qu’une très grosse clause devrait être insérée dans le nouveau contrat d’Ansu Fati, d’une valeur de 400M€.