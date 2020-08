Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier obstacle pour le départ de Florian Thauvin ?

Publié le 6 août 2020 à 12h45 par T.M.

Cet été, Florian Thauvin pourrait finalement quitter l’OM pour l’Atalanta Bergame. Néanmoins, le salaire de l’international français pourrait poser problème. Explications.

Florian Thauvin sera-t-il à l’OM la saison prochaine ? La question a le mérite d’être posée. Selon les derniers échos en provenance d’Italie, un départ pourrait finalement être à l’ordre du jour pour l’international français. En effet, le joueur d’André Villas-Boas aurait envie de changer d’air et comme l’a révélé TMW , Thauvin serait notamment la priorité de l’Atalanta. Les discussions auraient même d’ores et déjà débuté entre le club de Bergame et Pablo Longoria. Mais encore faut-il trouver un terrain d’entente pour le transfert, mais aussi le futur contrat de Thauvin. Et la question du salaire pourrait être déterminante.

Un salaire revu à la baisse pour Thauvin ?