Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le clan Puel en remet une couche sur Stéphane Ruffier !

Publié le 6 août 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

Alors que le divorce est désormais officialisé entre Claude Puel et Stéphane Ruffier, un membre du staff de l’ASSE n’a pas manqué de pointer du doigt l’attitude du gardien des Verts.

« Nous avons construit un trio de gardiens, et Stéphane n'en fera pas partie », indiquait Claude Puel mercredi au micro d’Infosport +, lâchant ainsi une petite bombe en expliquant que Stéphane Ruffier n’avait plus sa place dans l’effectif de l’ASSE. Le divorce entre les deux hommes, qui a débuté au cours de la saison, connait donc une nouvelle étape décisive. Et l’entourage de Claude Puel continue de remettre la faute sur Ruffier…

« Il s’est mis hors-jeu tout seul »