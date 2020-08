Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche une première réponse claire sur le mercato !

Publié le 6 août 2020 à 8h45 par G.d.S.S. mis à jour le 6 août 2020 à 8h55

Alors que le PSG vit pour le moment un mercato estival assez calme, Leonardo n’a pas souhaité se prononce sur le sujet et indique qu’il remettra à plus tard les grands discours sur le recrutement.

À ce jour, le PSG n’a bouclé qu’un seul renfort officiel depuis le début du mercato estival : Mauro Icardi, qui a été définitivement transféré en provenance de l’Inter Milan (55M€) après une saison en prêt au Parc des Princes. C’est surtout dans le sens des départs que le club de la capitale a fait parler de lui dans l’actualité des transferts, puisque Thomas Meunier, Edinson Cavani, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont quitté le PSG au terme de leur contrat en juin dernier. Du coup, que réserve Leonardo pour la suite du mercato ?

« Pas le moment »