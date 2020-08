Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud était paré à toute éventualité dans le feuilleton Villas-Boas

Publié le 6 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Ne sachant pas quelle décision André Villas-Boas allait prendre après le départ d’Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud aurait activé une piste concrète pour sa succession sur le banc de l’OM.

À la mi-mai, l’OM officialisait le départ d’Andoni Zubizarreta, d’un commun accord, avec les hauts dirigeants du club phocéen. Une décision qui aurait pu engendrer un choix drastique d’André Villas-Boas qui avait quelques jours plus tôt lié son avenir à celui de son désormais ex-directeur sportif. Après de longs jours de réflexion, Villas-Boas a finalement décidé d’honorer son contrat courant jusqu’en juin 2021 avec l’OM. Et quand bien même le technicien portugais aurait choisi de plier bagage, le président Jacques-Henri Eyraud s’était préparé au pire.

Mazzarri aurait été approché