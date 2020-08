Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel lâche une terrible annonce sur Stéphane Ruffier !

Publié le 5 août 2020 à 19h15 par T.M.

Mis à pied par l’ASSE, Stéphane Ruffier a finalement été réintégré à l’effectif de Claude Puel. Il n’empêche que l’avenir du portier stéphanois ne devrait s’inscrire dans le Forez la saison prochaine.

Entre Stéphane Ruffier et Claude Puel, rien ne va. A l’ASSE, les deux hommes ne s’entendent pas et un divorce apparait comme inévitable. En effet, l’entraîneur actuel des Verts ne compte clairement plus sur l’international français et l’avait clairement savoir devant les médias. En effet, Puel avait lâché que la saison prochaine, c’est Jessy Moulin qui serait le numéro 1. Une décision qui rétrograde par conséquent Ruffier. Mais encore faut-il que le portier de 33 ans accepte de jouer les doublures désormais. Et à en croire l’entraîneur de l’ASSE, cela n’est pas le cas.

« Il m'a confirmé qu'il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin »