Mercato - LOSC : Ça se confirme pour ce dossier brûlant de Galtier !

Publié le 6 août 2020 à 9h30 par A.C.

Après Victor Osimhen, Gabriel semble également s’approcher doucement mais surement d’un départ du LOSC.

Les dirigeants lillois ont touché un joli pactole avec la vente de Victor Osimhen au Napoli... mais ce n’est pas fini ! Nous vous annonçons depuis plusieurs mois déjà que le LOSC devrait également vendre Gabriel. En tout cas, ce dernier intéresse plusieurs clubs. En février dernier nous vous parlions du Paris Saint-Germain, mais les choses ont changé depuis. Selon nos informations, c’est le Napoli qui pourrait faire coup double, avec une offre de 25M€ pour Gabriel.

Gabriel séduit par Arsenal ?