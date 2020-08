Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu scelle l'avenir d'Ansu Fati !

Publié le 6 août 2020 à 8h30 par D.M.

Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a émis le souhait de conserver plusieurs pépites qui pourraient obtenir leur chance la saison prochaine.

Le FC Barcelone compte dans ses rangs plusieurs joueurs de classe mondiale. Difficile pour les jeunes éléments recrutés ou issus du centre de formation d’obtenir leur chance et de s’imposer au sein de l’équipe première. Ces derniers mois, de nombreux clubs ont essayé de profiter de la situation pour recruter plusieurs pépites du Barça . Manchester United aurait essayé de s’attacher les services d’Ansu Fati, Francisco Trincao aurait fait l’objet d’une offre de 50M€ de la part de Leicester, tandis que Pedri serait sur les tablettes du Bayern Munich.

« Ils auront du temps de jeu avec l’équipe première »