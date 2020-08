Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation de Meunier sur son départ !

Publié le 6 août 2020 à 16h45 par Th.B.

Arrivé en fin de contrat, Thomas Meunier a quitté le PSG à la fin du mois de juin pour signer un bail de quatre ans en faveur du Borussia Dortmund. Néanmoins, l’officialisation est arrivée bien après l’accord total entre les différentes parties.

Contractuellement lié au PSG jusqu’au 30 juin dernier, Thomas Meunier n’a pas attendu la date symbolique de la fin de son contrat pour annoncer sa prochaine aventure. Après quatre ans passés à Paris, l’international belge a quitté le PSG pour parapher un bail de quatre saisons au Borussia Dortmund. Une annonce qui a été faite par le club de la Ruhr le 25 juin dernier. Cependant, cela ne veut pas dire que l’accord venait d’être trouvé. Comme le principal intéressé l’a lui-même souligné, tout était bouclé avant même la double confrontation du PSG face au Borussia Dortmund en Ligue des champions cet hiver.

« J’avais déjà signé avant le match »