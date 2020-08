Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si c'était lui, le successeur de Thiago Silva ?

Publié le 6 août 2020 à 13h30 par A.C.

Thiago Silva devrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin du mois d’aout et personne ne sait vraiment qui le remplacera, la saison prochaine.

Huit années après son arrivée, Thiago Silva devrait quitter le Paris Saint-Germain. Son contrat se terminait en juin dernier, mais il a finalement prolongé de quelques mois, afin de terminer la Ligue des Champions avec le PSG. Ce départ ne semble d’ailleurs pas convaincre tout le monde. Thomas Tuchel souhaiterait garder Thiago Silva et il l’a fait comprendre, en marge de la finale de Coupe de la Ligue. « On verra après la Ligue des Champions pour le reste. On a l’impression qu’il va partir... mais dans le football, on ne sait jamais » a confié le coach du PSG. Pour rester, Thiago Silva serait d’ailleurs disposé à baisser son salaire, mais selon nos informations, le courant ne passe plus avec Leonardo.

Les pistes de Leonardo se gâtent, l’une après l’autre...

Mais qui va le remplacer ? Tanguy Kouassi semblait être l’homme parfait, mais il a finalement choisi de rejoindre le Bayern Munich. Nous vous avons annoncé que Leonardo a songé à Lucas Hernandez, qui aurait été un véritable coup de maître. Le Champion du monde français ne souhaite toutefois pas rejoindre le PSG. D’autres pistes semblent se compliquer. C’est le cas de celle menant à Alessio Romagnoli, que nous vous avons dévoilé le 10 mai dernier, mais qui semble destiné à rester au Milan AC à en croire Il Corriere dello Sport . Justement, en Italie on a souvent parlé de Kalidou Koulibaly pour le Paris Saint-Germain. Là encore, ce serait une recrue incroyable. Le Napoli semble ouvert à une vente, mais pour des montants supérieurs à 90M€ ! Trop pour le PSG, mais pas pour Manchester City ou encore Liverpool, qui rêvent d’un gros coup.

La surprise David Alaba ?