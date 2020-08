Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel ferait le forcing en interne pour Thiago Silva !

Publié le 3 août 2020 à 18h15 par B.C.

Alors qu'il sera en fin de contrat dans quelques semaines, Thiago Silva reste très apprécié par Thomas Tuchel et le staff parisien, qui feraient le maximum en interne pour faire changer d'avis Leonardo...

Prolongé de quelques semaines pour disputer la fin de la Ligue des champions, Thiago Silva ne portera plus le maillot du PSG à partir de septembre. Le défenseur de 35 ans n'a en effet trouvé aucun accord avec sa direction pour poursuivre sa carrière dans la capitale. Pourtant, l'international auriverde reste l'un des pions essentiels de Thomas Tuchel, qui entretient de son côté toujours l'espoir de conserver son capitaine. « On verra après la Ligue des Champions pour le reste. On a l’impression qu’il va partir... mais dans le football, on ne sait jamais », avait-il indiqué avant la finale de la Coupe de la Ligue.

Le staff du PSG voudrait conserver Thiago Silva...