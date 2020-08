Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Alaba servi sur un plateau à Leonardo par Pini Zahavi ?

Publié le 6 août 2020 à 9h45 par T.M.

Le nom de David Alaba ne cesse de revenir du côté du PSG. Et visiblement, Pini Zahavi, agent du joueur du Bayern Munich, aimerait bien que l’Autrichien rejoigne l’effectif de Thomas Tuchel.

N’ayant plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba suscite actuellement de nombreuses rumeurs concernant son avenir. En effet, à 28 ans, l’Autrichien est actuellement dans le flou. Alors que les Bavarois lui offrent une prolongation de contrat, il pourrait pourquoi pas se laisser tenter par un nouveau challenge. Et l’avenir pourrait possiblement s’écrire au PSG pour Alaba. Ce mercredi, la presse allemande expliquait ainsi que Thomas Tuchel avait réclamé l’arrivée du défenseur polyvalent à Leonardo afin de pallier le futur départ de Thiago Silva. Et dans ce dossier, le directeur sportif du PSG pourrait compter sur l’aide précieuse de Pini Zahavi, qui n’est autre que l’agent de David Alaba.

Zahavi pousse Alaba au PSG !