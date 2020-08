Foot - Mercato

Mercato : Entre Barcelone et Arsenal, le coeur d’Aubameyang balance !

Publié le 6 août 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 6 août 2020 à 18h34

Pierre-Emerick Aubameyang est sans contestation possible l’un des meilleurs attaquants de Premier League. Ses performances sont telles que le FC Barcelone pense à lui pour préparer l’après-Luis Suarez. Néanmoins, Arsenal ne compterait pas se séparer de son attaquant et travaille pour le conserver. Un accord serait même sur le point d'être trouvé pour une prolongation alors qu’il resterait dans le même temps attentif à l’intérêt du FC Barcelone.

Voici un attaquant qui n’est plus à présenter. Depuis quelques saisons et sa véritable explosion au Borussia Dortmund où il a inscrit pas moins de 141 buts, Pierre-Emerick Aubameyang parvient à maintenir sa belle forme et fait les beaux jours d’Arsenal depuis son arrivée à l’hiver 2018. Mais pour combien de temps ? Contractuellement lié aux Gunners jusqu’en juin 2021, l’attaquant d’Arsenal veut des garanties pour apposer sa signature sur un nouveau contrat. Fort de son statut de capitaine et surtout de ses performances en FA Cup qui ont permis à Arsenal de remporter le 14ème titre de son histoire dans cette compétition mythique, Aubameyang ne cherche pas forcément à considérablement augmenter son salaire, mais plutôt à avoir à ses côtés des joueurs de haut niveau pour qu’Arsenal redevienne une équipe compétitive. C’est du moins ce que le10sport.com vous annonçait en exclusivité le 2 août dernier. La star des Gunners a d’ailleurs un nom en tête. Très proche d’Ousmane Dembélé avec qui il a évolué au Borussia Dortmund, Aubameyang veut que le champion du monde tricolore signe à Arsenal. D’autres joueurs tels que Memphis Depay, Allan Saint-Maximin ou encore Philippe Coutinho seraient aussi des possibilités. Le10sport.com vous avait d’ailleurs révélé en mai dernier qu’Arsenal rêve tout simplement de s’attacher les services de Coutinho et cela pourrait se faire très prochainement via un prêt d’une saison. Néanmoins, l’appel du Camp Nou serait toujours bien ancré dans la tête d’Aubameyang.

Aubameyang attendrait un appel du Barça…

Depuis de longs mois, le FC Barcelone scrute le marché dans l’optique de trouver un joueur capable de suppléer puis de succéder à Luis Suarez. Alors que l’opération Lautaro Martinez se complique sérieusement, le président Josep Maria Bartomeu assurant lui-même que les négociations étaient arrêtées avec l’Inter, le Barça pourrait se laisser tenter par Aubameyang. D’ailleurs, cet hiver, le FC Barcelone a tenté jusque dans les ultimes jours du mercato de recruter le Gabonais, comme le10sport.com vous l’avait également révélé en exclusivité. Et le FC Barcelone semble toujours être dans un coin de la tête du joueur. Journaliste pour Sky Sport et pour The Guardian , Fabrizio Romano a profité de sa présence sur le plateau de The Beautiful Game Podcast afin d’évoquer l’avenir de la star d’Arsenal. « Aubameyang attend de voir si d'autres grands clubs lui proposent un contrat, comme le FC Barcelone. Pour l'instant, personne n'a fait d'offre ». a d’abord confié le journaliste italien avant d’évoquer que ça discuterait toujours entre les dirigeants londoniens et le clan Aubameyang pour une prolongation de contrat. « Oui, ils discutent et c'est à Aubameyang de décider car le contrat a été proposé à Auba il y a plusieurs mois, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils lui ont proposé un contrat important et il va bientôt se décider ». Et les multiples appels du pied de Mikel Arteta en conférence de presse ces dernières semaines sembleraient avoir porté leurs fruits.

… Mais serait finalement sur le point de signer un nouveau contrat ?