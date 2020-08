Foot - Mercato

Mercato : Une recrue attendue dans les prochaines heures à Monaco ?

Publié le 6 août 2020 à 17h10 par La rédaction mis à jour le 6 août 2020 à 17h15

Alors que le10sport.com évoquait déjà début juillet le fait que l’AS Monaco allait recruter Axel Disasi, ce ne serait plus qu’une question d’heures désormais.