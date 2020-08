Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un appel du pied pour un indésirable !

Publié le 6 août 2020 à 17h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs espagnols, qui espèrent tenter de le recruter en prêt pour la saison prochaine, Brahim Diaz serait très apprécié par un dirigeant de Liga en particulier. Et ce dernier a fait un bel appel du pied à Zinedine Zidane…

Brahim Diaz ne devrait pas porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Avec 206 petites minutes de jeu sous le maillot madrilène cette saison, le jeune ailier espagnol fait clairement partie des joueurs indésirables chez les Menregue . A 21 ans, Brahim Diaz a besoin de temps de jeu, et dans ce contexte, plusieurs clubs de Liga seraient prêts à le faire venir en prêt la saison prochaine. Et l’un d’entre eux a d’ailleurs lancé un bel appel du pied à Zinedine Zidane au sujet de Brahim…

Getafe très chaud dans ce dossier ?