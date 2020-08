Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin, le moment est-il venu de partir ?

Publié le 6 août 2020 à 15h30 par A.C.

Cadre de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin pourrait plier bagages cet été, avec plusieurs clubs de Serie A qui lui font les yeux doux.

C’est l’un des gros dossiers du moment. Considéré comme une pièce essentielle de l’effectif de l’Olympique de Marseille, en dépit de sa saison blanche, Florian Thauvin est en fin de contrat. Le président Jacques-Henri Eyraud et le joueur ont rapidement rassuré les supporters, expliquant vouloir continuer ensemble la saison prochaine. Mais après ? Car l’OM ne peut pas se permettre de laisser filer Thauvin au terme de son contrat. Ça représente un manque à gagner énorme. C'est pourtant un scénario envisagé. Selon nos informations, Thauvin n’a pas reçu la moindre offre de la part de l’OM. Pire, le club n’aurait même pas entamé une discussion préalable ou quoi que ce soit d’autre. Sans offres intéressantes cet été, Thauvin pourrait bien partir... sans apporter le moindre sou en indemnité de transfert à l’OM.

Thauvin a la cote en Serie A, mais...

Une offre intéressante, pourrait arriver d’Italie. La Gazzetta dello Sport expliquait encore à la fin du mois de juillet dernier, que des clubs comme le Napoli, l’AS Roma et le Milan AC se seraient vus proposer Florian Thauvin. D’après les informations du quotidien, l’Olympique de Marseille réclamerait près de 15M€ pour laisser filer Thauvin, recruté pour 11M€ à Newcastle en 2017. L’Équipe augmente un peu ce montant, en expliquant qu’au sein de l’OM on aurait l’espoir de récupérer jusqu’à 20M€, d’ici la fin du mois de septembre prochain. Pour l’instant, aucun de ces clubs ne semble toutefois être véritablement passé à l’action. Le Napoli semble en effet favoriser la piste Jérémie Boga, qui selon nos informations est également apprécié par l’OM. L’AS Roma vient à peine de sortir d’un rachat et le Milan AC se concentre actuellement sur les prolongations de Gianluigi Donnarumma et de Zlatan Ibrahimovic.

