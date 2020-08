Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce précieux conseil glissé à Jérémie Boga...

Publié le 6 août 2020 à 15h15 par A.C.

Roberto De Zerbi, coach de Sassuolo, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Jérémie Boga, un joueur très apprécié par l’Olympique de Marseille.

A l’image de l’Atalanta, qui réalise une des plus belles saisons de son histoire, Sassuolo fait partie de ces équipes de Serie A qui attirent toujours plus d’attention. La raison ? Un jeu fluide et plaisant, tourné vers l’offensive et basé sur un mix savant de jeunes talents et de vétéran expérimentés. Jérémie Boga est l’exemple parfait du succès émilian. Écarté à Chelsea et passé par des prêts successifs, le joueur de 23 ans s’est enfin révélé en Italie... ce qui n’a pas échappé aux clubs de Ligue 1 ! Selon nos informations c’est le cas de l’Olympique de Marseille, de l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et l’OGC Nice.

« Ce n’est pas vrai que le train passe une seule fois »