Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offre à 25M€ dégainée pour Boga ?

Publié le 5 août 2020 à 1h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Jeremie Boga est courtisé par l'OM, l'OL et bien d'autres clubs de Ligue 1. Alors que l'attaquant de Sassuolo aurait également la cote en Italie, le Napoli aurait formulé une première offre de 25M€.

André Villas-Boas souhaite renforcer son attaque cet été. Dans cette optique, le coach de l'OM a identifié le profil de Jeremie Boga. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le club phocéen est en concurrence avec plusieurs écuries de Ligue 1 : l'OL, l'AS Monaco, l'OGC Nice, et le Stade Rennais. Mais ce n'est pas tout, puisque Jeremie Boga serait également courtisé en Italie, et notamment du côté de Naples. D'ailleurs, les Azzurri de Gennaro Gattuso auraient déjà lancé une première offensive pour l'attaquant de Sassuolo.

Un premier assaut à 25M€ pour Jeremie Boga ?