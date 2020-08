Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Simeone… Griezmann a pris sa décision pour son avenir !

Publié le 6 août 2020 à 16h30 par T.M.

Ces dernières semaines, un froid a régulièrement été jeté sur l’avenir d’Antoine Griezmann au FC Barcelone. Un an seulement après son arrivée, le Français était déjà annoncé sur le départ. Mais aux yeux du principal intéressé, ce scénario n’aurait aucune crédibilité.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’est clairement pas au mieux en Catalogne. Connaissant bien le Français pour l’avoir lancé à la Real Sociedad, Martin Lasarte n’avait pas manqué de le souligner dernièrement : « C’est quelqu’un qui voit toujours le côté positif des choses, mais je ne le vois pas à l’aise. Je ne sais pas s’il s’est intégré à l’équipe, à la ville, mais je ne le reconnais pas ». Depuis son arrivée au Barça, le champion du monde a éprouvé les plus grandes difficultés à trouver sa place, même si cela semblait s’améliorer avant sa dernière blessure. Il faut dire que Griezmann aurait reçu le soutien de sa direction. En effet, alors que les rumeurs d’un départ, un an seulement après son arrivée, était notamment, le joueur de Quique Setien avait vu ses dirigeants lui assurer qu’il serait encore là la saison prochaine et qu’ils comptaient sur lui. Antoine Griezmann devrait donc avoir une deuxième saison à Barcelone pour pouvoir montrer qu’on ne s’était pas tromper avec lui…

Le Barça n’a pas totalement fermé la porte !

Le FC Barcelone aurait donc rassuré Antoine Griezmann sur son avenir. Toutefois, il semblerait que la vérité pourrait finalement être légèrement différente. Officiellement, le champion du monde ne serait pas à vendre, mais la porte ne serait pas fermée à double tour. En effet, les caisses du Barça sont actuellement vide et pour les renflouer, de nombreux joueurs sont placés sur la liste des départs. Et pour Griezmann, un départ ne serait pas impossible. En effet, selon les derniers échos en provenance d’Espagne, si une offre satisfaisante venait à arriver entre ses mains, Bartomeu serait alors à l’écoute. Antoine Griezmann pourrait-il alors partir cet été ? Pour le principal intéressé, cela ne serait pas une possibilité.

Aucun départ n’est prévu pour Griezmann