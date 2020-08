Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un chantier colossal se prépare en défense !

Publié le 6 août 2020 à 12h30 par La rédaction

Alors que le Barça semble donner sa priorité aux prolongations de contrats en ce début de mercato estival, les dirigeants Blaugrana semblent pourtant toujours préparer plusieurs arrivées. Et le FC Barcelone se pencherait désormais sur son secteur défensif…

Le FC Barcelone semble préparer son mercato. Si ces derniers temps, la priorité du Barça semblait être la prolongation de ses stars, notamment Lionel Messi ou encore Marc-André Ter Stegen, les Blaugrana n’en travailleraient pas moins sur le mercato. Lautaro Martinez serait toujours la priorité en Catalogne, cependant plusieurs autres dossiers pourraient être activés, et le FC Barcelone travaillerait aujourd’hui sur son chantier défensif…

Todibo et Umtiti sur le départ…

Ainsi, d’après les informations de Marca , le Barça réfléchirait actuellement à vendre quelques joueurs de son effectif afin de libérer de l’argent pour financer son mercato. Dans ce contexte, Jean-Clair Todibo serait donc sur la sellette. Le jeune défenseur français de 20 ans, prêté toute la deuxième partie de saison à Schalke 04, n’entrerait plus dans les plans des dirigeants Blaugrana , qui pourraient décider de se séparer de lui, alors que plusieurs clubs en Bundesliga et Everton seraient intéressés. Mais le plus gros départ concernerait celui de Samuel Umtiti. L’international français ne souhaiterait pas quitter le FC Barcelone cet été, cependant ses performances décevantes tout au long de la saison, ainsi que ses blessures régulières, pourraient finalement faire pencher la balance et pousser la direction à envisager un départ. Ronald Araujo serait quant à lui conservé, les dirigeants barcelonais ayant de grands projets pour lui.

… Eric Garcia et Pau Torres ciblés