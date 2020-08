Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a bien une idée derrière la tête avec Antoine Griezmann…

Publié le 1 août 2020 à 4h45 par T.M.

Officiellement, le FC Barcelone ne voudrait pas se séparer d’Antoine Griezmann. Néanmoins, officieusement, la position des Blaugrana serait largement différente.

Arrivé au FC Barcelone l’été dernier, Antoine Griezmann n’a clairement pas connu une grande première saison. N’ayant pas répondu aux attentes, le Français a passé des mois compliqués en Catalogne, au point même de voir son avenir être déjà remis en question après seulement une saison. Toutefois, face aux rumeurs, le Barça avait dernièrement rassuré le clan Griezmann, expliquant que les Blaugrana comptaient toujours sur le champion du monde et qu’il n’était pas à vendre cet été. Un départ du protégé de Quique Setien ne serait donc pas d’actualité, à moins que…

La porte serait ouverte !