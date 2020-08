Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone veut toujours piocher à Paris !

Publié le 1 août 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Un an après avoir tenté de recruter Neymar, le FC Barcelone envisagerait désormais d’attirer Juan Bernat en provenance du PSG.

« J’ai envie de rester longtemps à Paris. J'aime la ville, le club. J'ai envie de me poser dans la durée ici », a récemment indiqué Juan Bernat sur son avenir au PSG, et le latéral gauche espagnol, même s’il ne possède plus qu’une année de contrat dans la capitale, entend donc s’inscrire dans la durée. Mais rien ne semble encore bien défini pour l’avenir de Bernat, d’autant que l’ancien joueur du Bayern Munich aurait un prétendant de renom sur ses traces.

Barcelone apprécie Bernat

Comme l’a révélé Mundo Deportivo vendredi, le FC Barcelone aurait des vues sur Juan Bernat et voudrait profiter de la situation contractuelle de l’international espagnol au PSG pour le recruter cet été. D’ailleurs, le média catalan a précisé que Bernat serait attiré par l’idée d’un transfert au Barça. Affaire à suivre…