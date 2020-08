Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une perte colossale en vue pour Villas-Boas ?

Publié le 1 août 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin semblait parti pour rester cette saison. Mais la tendance aurait finalement changé dans ce dossier…

« Moi ici je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bas pour ça ? En plus je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? », avait indiqué Florian Thauvin en avril dernier dans un live Instagram , assurant donc qu’il ne bougerait pas de l’OM cet été. Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples dans ce dossier, puisque l’international français n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM, qui a en plus un besoin urgent de liquidités et qui se trouve dans l’incapacité de pouvoir prolonger Thauvin. Mais il reste une autre option dans ce dossier…

Thauvin vers un transfert ?