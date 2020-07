Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie qui jette un froid sur ce dossier à 12M€ !

Publié le 31 juillet 2020 à 20h15 par La rédaction

Journaliste à La Provence, Fabrice Lamperti a estimé qu’il n’était pas possible que l’OM ait fait une offre de 12M€ pour Gianluca Scamacca.

L’Olympique de Marseille cherche toujours à se renforcer. Après avoir enregistré les arrivées de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi, André Villas-Boas cherche maintenant à fortifier sa ligne offensive. Ces dernières semaines, la piste M’Baye Niang était associée à l’OM. Mais plus récemment, c'est un autre dossier qui fait du bruit : Gianluca Scamacca (21 ans). Le club marseillais serait intéressé par l’attaquant italien prêté à Ascoli, en Serie B, par Sassuolo. Jacques-Henri Eyraud aurait même dégainé une offre de 12M€ au club italien. Mais la réalité serait bien différente…

« Ça relève tout simplement du fantasme, ce n’est juste pas possible »