Mercato - Real Madrid : Gareth Bale prêt à engager un terrible bras de fer avec Zidane ?

Publié le 6 août 2020 à 16h00 par T.M.

Bien que Gareth Bale saurait que son calvaire pourrait continuer avec Zinedine Zidane au Real Madrid, le Gallois camperait visiblement sur ses positions pour son avenir.

Du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane ne semble clairement plus compter sur Gareth Bale. Bien que le Gallois soit en état de jouer, il n’a pas été convoquer pour disputer le huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City. Un nouvel affront pour l’ancien joueur de Tottenham qui confirme un peu plus la volonté des Merengue de s’en séparer cet été. Mais encore faut-il trouver preneur et que Gareth Bale souhaite également s’en aller. En effet, alors que le joueur de 31 ans a encore 2 ans de contrat, il semble pas vraiment enclin à quitter son confort à Madrid.

Gareth Bale décidé à rester coûte que coûte ?