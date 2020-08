Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Du lourd pour Amine Harit

Publié le 9 août 2020 à 13h08 par Alexis Bernard mis à jour le 9 août 2020 à 13h09

Excellent sous les couleurs de Schalke 04, Amine Harit se retrouve convoité par plusieurs grosses écuries européennes.

Son arrivée en Allemagne est une vraie réussite. Et dans son nouveau terrain de jeu qu’est la Bundesliga, Amine Harit suscite bien des convoitises. Selon nos informations, le Borussia Dortmund regarde très attentivement le dossier et n’exclut pas de bouger pour le milieu de terrain de Schalke 04. En Espagne, Valence et le FC Barcelone se sont renseignés. Aucun club n’a transmis d’offre mais les dirigeants de Schalke savent que le joueur aspire à relever un nouveau challenge si un beau projet se présente à lui. Du côté de la France, Nice et Patrick Vieira ont des vues sur Amine Harit mais le dossier semble trop onéreux pour le club azuréen, déjà bien actif cet été.