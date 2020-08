Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a définitivement tranché pour l’avenir de deux indésirables !

Publié le 10 août 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que James Rodriguez et Gareth Bale n’entrent plus du tout dans les plans de Zinedine Zidane, le Real Madrid devrait tenter de se séparer d’eux cet été. Mais leur départ ne devrait malgré tout pas se produire à n’importe quel prix.

L’aventure de James Rodriguez et de Gareth Bale au Real Madrid pourrait enfin s’achever cet été. Le premier est revenu l’été dernier de deux ans en prêt au Bayern Munich et n’est jamais parvenu à gagner la confiance de Zinedine Zidane, tandis que Gareth Bale semble davantage concentré sur sa vie extra-sportive que sur ses performances en match avec les Merengue . Les deux joueurs, respectivement sous contrat jusqu’en 2021 et 2022, n’entrent plus du tout dans les plans du technicien français, chose qui devrait ainsi les conduire à un départ au cours de la session estivale des transferts à venir.

Le Real Madrid ne bardera pas James Rodriguez et Gareth Bale !