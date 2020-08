Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Gareth Bale est scellé au Real Madrid !

Publié le 10 août 2020 à 5h00 par T.M.

Gareth Bale et son entourage ont été très clairs, un départ n’est pas prévu. Un coup dur pour le Real Madrid qui pourrait très bien prendre une décision radicale pour l’avenir du Gallois.

Entre le Real Madrid et Gareth Bale, plus rien ne va. Depuis son transfert avorté en Chine l’été dernier, le Gallois voit sa situation ne faire qu’empirer. Clairement pas dans les plans de Zinedine Zidane, le joueur de 31 ans passe ainsi plus de temps sur le banc de touche, quand il est appelé, que sur les terrains. En effet, Bale n’a même pas pris part aux dernières rencontres des Merengue comme cela a notamment pu être le cas ce vendredi face à Manchester City. La rupture semble donc désormais actée entre les deux parties. Mais alors que le Real Madrid souhaiterait se séparer de Gareth Bale, ce dernier n’aurait pas l’intention d’aller voir ailleurs, ayant encore deux ans de contrat.

Reverra-t-on Bale sous le maillot du Real ?