Mercato - Real Madrid : Le clan Bale lâche fait une révélation sur son avenir !

Publié le 9 août 2020 à 11h00 par La rédaction

Poussé vers la sortie par Zinedine Zidane et le Real Madrid, Gareth Bale aurait pris une grande décision sur son avenir en Espagne.

Depuis plusieurs semaines, le torchon brûle entre Zinedine Zidane et Gareth Bale. Le Gallois ne rentre plus dans les plans du coach français comme l’a encore illustré son absence en Ligue des Champions à la suite d’une demande du Gallois. Zinedine Zidane a par ailleurs confirmé récemment cette situation compliquée en conférence de presse : « Je peux seulement vous dire qu'il a préféré ne pas jouer et le reste est entre lui et moi. Si la démarche de Bale est personnelle ? Oui, mais je ne vais rien vous dire d'autre » . Un climat que Gareth Bale n’est pas prêt d’améliorer comme l’a confié l'un de ses proches concernant les plans du gallois pour son avenir au sein du club merengue…

«Gareth verra ses deux dernières années»