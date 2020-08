Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : L'incroyable révélation de Zidane sur Bale !

Publié le 6 août 2020 à 22h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Zinédine Zidane a admis que Gareth Bale avait décidé de ne pas disputer le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City.

La situation de Gareth Bale au Real Madrid continue de s’envenimer. Placé sur la liste des transferts, l’attaquant gallois ne souhaiterait pas quitter la Casa Blanca cet été. Une décision surprenante alors que le joueur ne rentre plus dans les plans de Zinédine Zidane. Placé sur le banc des remplaçants à de nombreuses reprises cette saison, le joueur de 31 ans n’a pas été convoqué pour le match de Ligue des champions face à Manchester City ce vendredi. Et pour cause. Zinédine Zidane a révélé en conférence de presse que Gareth Bale ne voulait pas disputer cette rencontre.

« Il a préféré ne pas jouer »