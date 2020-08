Foot - Real Madrid

Real Madrid : Messi, Benzema… Varane répond à Guardiola !

Publié le 6 août 2020 à 21h00 par Th.B. mis à jour le 6 août 2020 à 21h02

De passage en conférence de presse ce jeudi, Pep Guardiola avait refusé de comparer Karim Benzema à un joueur de la dimension de Lionel Messi. Confronté à la presse ce soir, Raphaël Varane a pris part au débat.

Auteur d’une grosse saison avec le Real Madrid, Karim Benzema a été l’artisan du sacre des Merengue en Liga grâce en partie à ses 21 buts inscrits en championnat. Ses performances étaient telles qu’il s’est battu pour le titre de meilleur buteur de Liga avec Lionel Messi jusqu’au bout. Le capitaine du FC Barcelone a finalement marqué 25 buts et a raflé un nouveau titre de pichichi. En marge du 1/8ème de finale retour entre Manchester City et le Real Madrid vendredi soir, Pep Guardiola a défendu son ancien joueur concernant les incessantes comparaisons. « Benzema ? C’est un joueur incroyable et extraordinaire. Mais depuis que je suis à Barcelone, on m’a demandé plus de vingt fois si un joueur était au niveau de Messi. C’est juste un de plus… ».

« Je n'aime pas les comparaisons »